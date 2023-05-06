"İstikametleri yok sürekli savruluyorlar"

Seçim mitinglerine Van ve Erzurum ile devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, coşkulu kalabalığa seslendi. Vatandaşlara Van'ın artık terör örgütünden kurtulduğunu söyleyen Erdoğan, 7'li koalisyonla ilgili de konuşarak, "İstikameti olmadığı için ne tarafa iterseniz oraya gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. İpin ucu başkalarında olunca sürekli savruluyorlar. Altı artı bir reis etmiyor" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ EZDİK

Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervi bulunmasını hatırlatan Başkan Erdoğan, bölgenin artık terörle anılmayacağını söyledi. Vanlılara, terör örgütünün bir daha zarar veremeyeceğinin sözünü veren Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: "Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların hem buraya gelen ziyaretçilerin huzur içinde hayatını sürdürebileceği bir iklim inşa ettik.

Terör örgütünün sadece burada değil sınır ötesinde de ezdik. Kardeşlerim devletinize güvenin. Bize güvenin. Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Aynen Karadeniz'deki doğalgaz gibi açtık. Doğagazı şimdi ücretsiz alıyor musunuz? Yıl sonuna kadar da 25 metreküp ücretsiz alacak mısınız?" Van'ın dünyada yükselen bir şehir haline geldiğini belirten Başkan Erdoğan, Van depreminde, dönemin HDP'li Belediye Başkanının Van'ın susuzluğu ile ilgili bir adım atmadığını hatırlattı ve ekledi: "Nerede belediye. Belediye başkanı neden görevini yapmadı. Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim Türk'üyle Kürt'üyle biz yaratılanı yardandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap şu bu yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz."

KANDİL'E KAÇIRDI

Başkan Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'nden de bahsetti. "Kardeşlerim bunları Kandil'e kimler kaçırdı. Bunlar ne diyorlar biz Kürt'üz" diyen Erdoğan, "Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor. Ve inşallah 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Gidip Van'dakiler dahil Kürt kardeşlerimize, her türlü zulmü yapan her türlü insanlık suçunu işleyen CHP'ye ne oldu. Ya düşünün CHP burada gelipte miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? Ülkemizdeki herkes gibi Kürt kardeşlerimin de hakkını, hukukunu en geniş manada kullanabileceği demokrasi zeminini biz kurduk mu? Van'ın kalkınma eksiklerini biz tamamladık mı? Bu güne kadar Van'da TOKİ ile 24 bin konutu bitirip sahiplerine teslim ettik mi? Bay Bay Kemal ne söz verdi. Bu CHP'lilere, bu HDP'lilere sormak lazım siz Van'a ne kazandırdınız bize söyleyin" dedi.

ADALET YERİNİ BULACAK

"Biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacak" diyen Başkan Erdoğan, "İstikameti rotası olmadığı için ne tarafa iterseniz oraya gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak, sağa sola gülücük dağıtmak. Kim erken kalkarsa örümcek oraya dönüyor" diye konuştu.