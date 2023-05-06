Yunan’ın derdi büyük: ‘Türkiye’yi durdurmak için nükleer silah almalıyız’

Yunan medyasında hemen her gün savunma sanayiinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği atılımlar üzerine bir analiz yapılıyor.

SES GETİRDİ

Son yayınladıkları yazıda ise, Yunanistan'ın Türkiye'yi durdurabilmesinin yollarından birinin 'nükleer silaha sahip olmak' olduğu belirtilerek, "Yoksa Türklerin ilerleyişini durdurmaları için büyük güçlere yalvaracağız" denildi. Ayrıca Avrupa Birliği'nce Yunanistan savunma sanayisine mali destek sağlanacağı iddia edildi. TEKNOFEST'te adeta gövde gösterisi sergilenmesi Yunanistan'da büyük ses getirdi. Yunan basını, Türkiye'ye karşı 'nükleer silah' çıkışında bulundu. "Yunanistan, Türkiye'yi engelleyebilir mi" başlıklı yazıda hava ve deniz üstünlüğünün olmaması durumunda yenilginin kesin olacağını yazıldı.