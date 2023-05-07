Başkan Erdoğan duyurdu! İstanbul Boğazı’na 3’üncü tünel

AK Parti'nin düzenlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişi katıldı.

Çoşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni projenin de müjdesini verdi.

"ÜÇÜNCÜ TÜNEL OLACAK"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık. Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız.

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJESİ

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un trafiğine önemli katkı sağlayacak olan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Dünya'nın ilk 3 katlı tüneli olma özelliğini taşımakta. Proje ile boğaz, tek seferde geçilerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecek. Karayolu ve metro ulaşımını ortaklaşa sağlaması bakımından büyük önem taşımakta.

Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalar!