Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı; varolan projeyi vadetti! Sosyal medyada alay konusu oldu

HDP destekli 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden 'Hayatımın en büyük projesi' diyerek saatler öncesinden paylaşacağı projenin reklamını yapmıştı.

'HAYATININ EN BÜYÜK PROJESİ' HÜSRANA UĞRADI

"En stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye'yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum" ifadeleriyle saat 23.00'ı işaret eden Kılıçdaroğlu'nu hüsrana uğradı.

KILIÇDAROĞLU VAR OLAN PROJEYİ VADETTİ

Saatler 23.00'ı gösterdiğinde 'Hayatının en büyük projesi'ni paylaştığı video ile açıklayan Kılıçdaroğlu'nun İpek Yolu'nu canlandıracağını ve Türkiye'yi Türk dünyasıyla bağlayacağını söylediği projenin 2 yıldır varolduğu ortaya çıktı.

"GÜNAYDIN SEN TRENİ KAÇIRMIŞSIN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karailmailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'En büyük projesi'nin açıklamasının ardından paylaşımda bulunarak, "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor' ifadelerini kullandı.





BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ NEDİR?

Tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Çin'in önderliğini yaptığı "Kuşak ve Yol Projesi" 2013'te kamuoyuyla paylaşıldı ve aynı yıl Türkiye bu girişimi destekleyeceğini duyurdu.

Kuşak ve Yol Projesi iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki kara ve demiryolundan müteşekkil İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, diğeri ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu. Türkiye Orta Koridor Girişimi ile bu projeye destek olarak projenin vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçti. Orta Koridor Türkiye'den demiryoluyla Gürcistan ve Azerbaycan'a, buradan da Hazar denizini aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'e uzanıyor.

İLK TREN 2020'DE ÇİN'E ULAŞTI

Bu projeye yönelik yıllar süren çalışmalar tamamlandı ve Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıktı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırdı.