Kılıçdaroğlu’nda İngiliz muhipliği hortladı

İNGİLİZ MUHİPLER CEMIYETİ:

İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Sait Molla önderliğinde kurulan ateşli bir şekilde İngiliz mandasını savunan Türk Milli Mücadelesi'ne düşman olan cemiyettir. Milli Mücadele'ye düşman kuruluşların en başında birisi olan cemiyet, genellikle İngiliz Muhipleri Cemiyeti veya İngiliz Dostları Derneği şeklinde ifade edilmektedir. Aslında tam ve doğru adı, Türkiye'de İngiliz Muhipleri Cemiyeti'dir. Cemiyet, İngiltere'nin Türkiye üzerindeki planlarını gerçekleştirmek üzere kurulan bir casusluk teşkilatıdır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mandacılar hakkındaki düşüncelerini içeren konuşmasını, CHPKemal Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz: "Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar.

Amerikalılar bizim kara gözlerimize mi aşık olacaklar! Bu ne hayal ve ne gaflettir! Hayır beyefendiler hayır, manda yok.

Ya istiklal ya ölüm." Türkiye Yüzyılı'nın çok önemli bir virajı 14 Mayıs 2023 yaşanacak. Küresel lider Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin yüzyıllık paradigmalarını ortaya koyarak bağımsız Türkiye yürüyüşünü sürdürürken CHP-Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanmış ittifak, ABD-Avrupa'ya ülkemizi yeniden vagon yapacak yollarda geziyor.

ZİYNİYETİNİ ORTAYA KOYDU

Nitekim, Kemal Kılıçdaroğlu'nda son yaptığı, Atatürk Hava Meydanı'nı CIA-Pentagon ile yakın çalışma içinde olan ABD'li bir şirkete vereceğini ilan etmesiyle, İngiliz muhipliğini hortlattı.

Amerika-Avrupa aşkı depreşmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na Başkan Recep Tayyıp Erdoğan TEKNOFEST'te veciz bir açıklama ile CHP'nin mandacılık zihniyetini ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki SNC şirketine verme durumuna tepki gösteren Başkan Erdoğan, "9'lu koalisyonun adayı kendisine verilen talimatları tek tek söylemeye başladı.

TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti.

Yerli, milli şirketler varken bunun adı mandacılıktır. Gazi'nin partisi İngiliz ve Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür" dedi.

ANADOLU'YA BAKMIYORLAR

Evet. CHP'de mandacılık zihniyeti hortladı. Emperyalizme meydan okuyan Atatürk'ün kurduğu CHP, mandacılığın daniskasını yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk'ün "Manda ve himaye kabul edilemez" sözlerini inkar edercesine ABD'den gözünü ayıramaması mızrağın çuvala sığmadığını gösterdi.

Atatürk'ün kurduğu CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde çıkmaz sokakta. Büyük bir savruluş içinde. Adeta frenleri patlamış bir araç gibi yokuş aşağı iniyor. Parti içindeki ulusalcıları, Atatürkçüleri, antiemperyalist isimleri temizleyen CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu ve polit bürosu, almış başını gidiyor. Anadolu'ya bakmayı bırakmış, gözünü yabancı mahfillere çevirmiş durumda.

CHP, ABD'NİN KUYRUĞUNDA

Ortaya vizyon koymak, aziz milletin sıkıntılarını çözecek yol haritaları koymak yerine, gözlerini, kulaklarını küresel güçlerden ayıramayan bir CHP var.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD-Avrupa sevdalısıdır.

Nereden biliyoruz? Eski ABD büyükelçileri ile kanka olmasından.

Derin ABD projelerine katılmasından.

Antiemperyalist, emperyalizme karşı İstiklal savaşı vermiş Atatürk'ün kurduğu CHP, bugün emperyalist ABD'nin kuyruğuna takılmıştır.

Yabancı mahfillerden iktidar bekliyorlar ki, CHP'ye oy veren aziz vatandaşlarımızın da sinirlerini bozuyorlar.

Bardağı devirmek, testiyi kırmak, CHP'yi yöneten Kemal Klıçdaroğlu polit bürosunun hünerleri olarak göze batıyor.

ABD'nin yeni Başkanı Biden'e hayranlıkta kimseye alan bırakmamak, HDP aşkında sınır tanımamak, FETÖ'cülere kol kanat germekte yarışmak, Avrupa'ya selam çekmekten kendilerini alamıyorlar. Büyük bir savruluşa imza atıyorlar.

Türiye'de bugün milli olanlar ve gayri milli olanların savaşı var. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da dalgalanan Türk bayraklarına bak.

Bağımsız Türkiye neymiş çok iyi anlatır.

ERDOĞAN KUŞATMAYI KIRACAK

Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi'ni 23 Temmuz 1919'da gerçekleştirmişti.

Erzurum Kongresi'nde 'manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Türk vatanı topraklarının parçalanamayacağı' açıklanmıştı. Türkiye'nin 2023 yürüyüşünün lideri Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da, aynen Atatürk gibi, bugün Haçlı-Siyonistlerin kuşatmasını kırmaya, manda zihniyetli kafaları paçavraya çevirmeye kararlı.

Türk vatanının bölünmezliği için 86 milyonluk Türkiye'nin birlik ve beraberliği için hayatını ortaya koymaktadır.

SONUÇ

GAZETECİ olarak 1980'li yıllardan bu yana her seçimde sahadayım. Bugün de sokağın sözüne, meydanların diline itimat ediyorum. Başkan Erdoğan'ın jeopolitik hamlelerini bakınca Türkiye Yüzyılı'nda şafaktayız. Erdoğan, ikinci dünya savaşından sonra Türkiye'ye takılmış prangaları kırıyor. Başkan Erdoğan'ı derin ABD-Avrupa planlarıyla devirmeye uğraşan CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ise ülkemizi yeniden ABD'ye, Avrupa'ya, NATO'ya vagon yapma telaşında. İstiklal Marşı şairimizin de dile getirdiği 'tek dişi kalmış Batı'ya sırtını dayamak istiyor. NATO derken IMF derken, aslında prangalardan bahseden CHPKemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Millet İfttifakı'na güvenmiyor.

Ne Amerika ne Rusya-Çin.

Hedef güçlü, büyük ve bağımsız Türkiye diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı yine başkan seçileceği hissediliyor. Ne mutlu bağımsız Türkiye peşinde koşanlara.