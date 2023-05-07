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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Özer duyurdu: Seçimlerin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz

Son dakika: Bakan Özer duyurdu: Seçimlerin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Özer: Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız.

DHA

07.05.2023, 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023, 12:05

Son dakika: Bakan Özer duyurdu: Seçimlerin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta okullara 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların eğitim-öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü, 1 gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.

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