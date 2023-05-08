Başkan Erdoğan’dan 45 Bin Öğretmen Atama töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki '45.000 Öğretmen Atama' programında önemli açıklamalarda bulunudu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Milli Eğitim Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu gurur günümüzde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 45 bin öğretmenimizin her birini tebrik ediyorum.

Görev yerlerinizde başarışlar diliyorum. 4134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. 12098 engelli kardeşimizi öğrencileri ile buluşturduk. Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı. Yüzde 75'inden fazlasını biz atadık.

TEK KALEMDE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI

Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.

"650 BİN KONUTU YAPIP VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

Sizlerin gayreti ile bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. 319 bini 1 sene içinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Depremde vefat eden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu vesile ile bölücü örgütün katlettiği şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Asla ve asla unutmayacağız.

"ŞEHİDİMİZİN HATIRASINA SAHİP ÇIKTIK"

Gabar'da keşfettiğimiz petrol kuyusuna şehit öğretmenimizin Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Gencecik yaşındayken bizden koparılan şehidimizin hatırasına sahip çıktık. Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını tamamen kurutacağız. Siz öğretmenlerimizin çabası ile başaracağız.

"SAPKIN AKIMLAR, FANATİK AKIMLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cehalet karanlığını yok edeceğiz. Sapkın akımlar, fanatik akımlara izin vermeyeceğiz. Ailelerin bizlere emanet ettiği çocuklara sahip çıkacağız. Görece geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin başına alacağız dedik. Bu sözümüze sadık kaldık.

EĞİTİM BÜTÇESİ 651 MİLYARA YÜKSELTİLDİ

Eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Derslik sayısını 343 binden iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e ortaöğretimde 18'den 13'e indirerek OECD sayısını yakaladık.

Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11'den 90'a yükselttik. Atıl kalan köy okullarımızı tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, 5 milyon evladımıza günlük Yemek sağlıyoruz.

Tam 60 yıldır gündeme getirilen öğretmen meslek kanunu hayata getirerek öğretmenlerimize mali haklar tanıdık. Baş öğretmen ve uzman öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.

Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı eğitim yüzyılına dönüştüreceğiz.