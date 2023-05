En büyük buluşma

Büyük İstanbul Mitingi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu mitingde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Resmi rakamlara göre mitinge katılım sayısının 1 milyon 700 bin kişi olduğunu söyleyen Erdoğan, "İstanbul senin her bir sokağını, mahalleni, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi İstanbul'u sevmezsek gönül aşktan ne anlar. İstanbul sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin 81 ilinden gelip burada hayat kuranlar var. İstanbul Balkanlar'dan Kafkaslara dört bir taraftan özbeöz kardeşliğimizin şehridir" dedi.

'BEN SİZE İNANIYORUM'

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Başkan Erdoğan, "İHA'ları ve SİHA'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecek. Ben size inanıyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük, bugün de milletimizle yol yürüyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA DERGİLERİ İZLİYOR'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'nın dergileri şimdi burayı izliyor, 'acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz. Öyle bir ses verin ki bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. Gittiğimiz her şehirde havalimanından miting meydanına kadar milletimizin sevgisine şahit olduk." "Tek tek anlatsak günlerce bitmeyecek eser ve hizmetle ülkemizi büyüttük" diyen Erdoğan, "Yürümekle bu yol bitmez. Yapacağımız çok şey var. Tabii ki sorunlar da var. Ama önce nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım. Bir yönetici düşünün iş başına geldiği günden beri engel üstüne engel aşmak zorunda kalıyor. Bizi bu şehre hizmetten alıkoymak için neler yaptılar neler. Bu şehri sahip olduğu altyapı ve üstyapı zenginlikleri ile bütünleştirerek gıpta ile bakılan şehir haline getirdik" diye konuştu.

'HAYAT KALİTESİ YÜKSELDİ'

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Başkan Erdoğan, "Amerika'da kimlerle görüştün bay bay Kemal açıklasana. 21 yılda ülkemize eser ve hizmetleri kazandırdık. Milli geliri 3 kat artırdık. 21 milyona iş ve aş sağladık. 13 buçuk milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yeni yuvaya kavuşturduk. Açtığımız okullarla, hastanelerle, tünellerle milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik" ifadelerini kullandı.

'HER HİZMETE TAKOZ OLUYORLAR'

ERDOĞAN, "Ne diyor şair, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Şimdi ben koşuyorum, inanıyorum ki siz de koşacaksınız. Bizim İBB Başkanlığı'ndan beri bir prensibimiz var, söylediğimiz her şeyi yapıyor, yapmayacağımız hiçbir şeyi de söylemiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her hizmete takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular, hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmet yarışını da muhalefet ile değil kendi kendimizle yapıyoruz" ifadelerini kulandı.

'KUMPAS KASETLERİNE SARILANLARIN MESAJI AÇIK'

ERDOĞAN şunları söyledi: "Zulüm 1453 yazdılar duvarlara. Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Bunlar Dolmabahçe'deki camiye bira şişeleri ile girdiler. Mabedimizi kirlettiler. Tüneller açmaya kalktılar ama bedelini ödediler. Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi? Kumpas kasetlerine sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına tüketmeyin ülke batsın diyenlerin mesajı açık değil mi?"

'BİZ ÇAREYİ KÜRESEL TEFECİLERDE ARAMADIK'

TÜRKİYE tarihinde en büyük yıkıma yol açan depremin ülkeye maliyetinin 100 milyar doların üzerinde olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesinde 3 ayda yıkıntıları kaldırdık. Yeni konutların yapımına başladık. Bay Kemal sen İzmir milletvekili olarak İzmir'deki afetlerde ne yaptın? İzmir'de konutları yine biz yaptık. Deprem yükünü de omuzladık. Ekonomimizi yıkma tehditleri savuranları da unutmadık. Biz çareyi küresel tefecilerden borç dilenmede değil, ülkemizin kendi insanında arıyoruz" dedi.

'MEMUR ZAMLARINI SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ'

BAŞKAN ERDOĞAN, "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız"

VATANDAŞLAR 39 İLÇEDEN AKIN ETTİ

Büyük İstanbul Mitingi için İstanbul'un 39 ilçesinden vatandaşlar alana akın etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı miting için İstanbul'un 39 ilçesinden 10 bin otobüs ile vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne getirildi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelmek isteyen vatandaşlar, karayolunun yanı sıra Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattını da kullandı. Metro ile gelenler ise sloganlar atarak alana girdi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri hoparlör ile seçim müzikleri çalarken, bazıları ise Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla alana girdikleri görüldü.