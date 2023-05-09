Başkan Erdoğan’dan Adana’da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da vatandaşlarca coşkuyla karşılandı. Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak için Adana Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanı çıkışında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla karşıladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Erdoğan, kendisini ellerinde karanfil ve güllerle bekleyenleri de selamladı. Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişi sırasında meşaleler yaktı. Başkan Erdoğan, konuşmasına yine müjdeler vererek başladı.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Bu millet akıllıdır malum kişileri başa getirmez. Aydın 65 bin kişiydi. Şimdi Adana'dayız. Resmi rakamı aldım 80 bin kişi.

Enkazları tamamen kaldırdık. 100 bin konteynerın kurulumunu tamamladık. Bizde laf yok bizde icraat var. Deprem bölgesinde 650 bin konut yapacağız.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE EK KONTENJAN

Lise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek.

14 Mayıs'ta milli irade düşmanlarına sandıkta hak ettikleri dersi milletimiz verecek.

Ülkenin kaynaklarını tefecilere, emperyalistlere peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere ne sözler verdiğinizi açıklayın. Siz önce PKK ve FETÖ'ye sırtınızı nasıl dayadığınızın hesabını verin.

Koalisyon masasındakilerin her biri kendilerine verilen rolü oynuyor. Biri bölücülerle yapılan pazarlığı gizlemek için milliyetçilik; diğeri sapkınları perdelemek için milli görüşçülük oynuyor

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