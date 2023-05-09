‘İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün Erzurum'daki Havuzbaşı Meydanı'ndaki program alanına girdiği sırada yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, "Orada bu olayları tahrik ediyorlar. Sonra 'Bize şöyle yaptılar, böyle yaptılar, bilmem ne ettiler' diye tahrik edenler kendileri. Provokasyonu oluşturanlar kendileri. Tamamen kitleyi tahrik etmeye yönelik, provokasyona yönelik bir konuşma ortaya koyuyorlar. Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür" dedi.

İmamoğlu'nun Erzurum programı için CHP İl Başkanlığı'nca İl Seçim Kurulu'na yapılan başvuruya ilişkin evrakı da okuyan Soylu, bu talepte de "miting" değil, "esnaf ziyareti" yapılacağının bildirildiğini aktardı. Esnaf ziyareti yapmak için de böyle bir başvuru yapmaya gerek olmadığını vurgulayan Soylu, "Ben belgeyle konuşuyorum. Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlarından bir tanesidir. Çok net söylüyorum. Yani halka yalan söyleyen sahtekardır. Hem yalancıdır hem de sahtekardır" dedi.