“Batı’ya değil Anadolu irfanına inandık”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Aydın mitinginde vatandaşlara hitap etti. "Efeler, yiğitler diyarı Aydın, seni yürekten selamlıyorum Aydın" sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, "İstanbul'daki mitingde 1 milyon 700 bin kişi vardı. Şimdi de Aydınlı kardeşlerimizin misafiriyiz. Coşkun ırmaklar gibi akan bir Aydın görüyorum karşımda" şeklinde konuştu.

"SELO'YU ÇIKARACAKMIŞ"

Erdoğan konuşmasının devamında, "AK Parti'ye, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Hayır. Çünkü biz ailenin kutsallığına inanıyoruz. Bay Bay Kemal torununu SGK'ya kaydediyor. Ya bunlar hırsız. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak dahil her türlü skandalın olduğu defolu bir şahsa yetki verir miyiz? Bunların şu halini görüp hala oy verebilir misiniz? Karşımızdaki tablo bu. Bu kadar net, açık ve keskin... Bay Bay Kemal Selo'yu çıkaracağını söylüyor. Bu ne millidir ne yerlidir" diye konuştu.

"ASLA GALEYANA GELMEYİN"

"Kürt ve Alevi videolarının ne gaye ile yapıldığını iyi biliyoruz" diye konuşan Erdoğan, "Hepsi bizim kardeşimiz, Yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine rıza göstermeyeceğiz. Huzur iklimine sahip çıkacağız. Sizi galeyana getirmek isteyenlere fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Hesabınızı sandıkta sorun. Onca ahlaksızlığa rağmen hukuk ve adaletten hiç şaşırmadık. Biz hep Anadolu irfanına inandık. Milletimize inandık. Allah'a dayandık. Hiçbir güce boyun eğmedik. Sandığın onuruna, şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söylediysek sandık aracılığıyla söyledik. Onlarla aramızdaki fark bu" dedi.

79 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Aydın'a 79 milyar TL kamu yatırımı yaptık. Sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Karadeniz gazını çıkarıp ilk ay ücretsiz dedik. Bu bay bay Kemal'ın sözlerine benzemez. TCG Anadolu uçak gemimizi silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz. Akıncı'mız, İHA SİHA'mız, Kızılelma'mız dünyanın hayranlık duyduğu silahlarımız. Togg ile elektrikli araç piyasasında yerimizi aldık. Milli muharip uçağımız KAAN ile farklı seviyeye geliyoruz. Muhalefetin yok dediği gazı Filyos'taki tesisimize getirdik. Tencereler milli gazımız ile kaynayacak. Gabar'daki 100 bin varil üretim kapasiteli petrolü de ekonomimize kazandırıyoruz. Aile ve gençlik bankasına bunu finans olarak tahsis edecek, ev hanımlarımızı da bununla emekli edeceğiz. Bay bay Kemal'in palavraları gibi değil" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın sadece istiklal harbinde değil demokrasi tarihimizde de önemli bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, "Burası şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir. Merhum menderes ömrünü demokratikleşmeye adamış büyük bir devlet adamıydı. Minarelerimizde ezanı Muhammedi'ler onun döneminde yükseldi. Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'si. Milletimizin göz bebeği olan imam hatip okulları onun döneminde açıldı. Cumhurla cumhuriyet arasındaki uçurumlar ilk kez onun döneminde kapandı. Mevcut CHP zihniyetinin tek parti faşizminden farkı yok" dedi.