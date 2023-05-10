Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Batman Mitingi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Erdoğan, Batman Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün Batman'da 55 bin kişi var. Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?

Batman'ın güzel insanları, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Batman'ın tüm ilçelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

Heyecanınızdan vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dicle size nasıl sevdalıysa biz de size kara sevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi istismar için değil, Allah için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yolalrını sadece seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'ın misafiri olduk.

Partimizin kongreleri vesilesiyle dava arkadaşlarımızla dayanışmamızı güçlendirdik. Batmanlı kardeşlerimizin sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik ve çözüm yolları aradık. Bugün de Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik, sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik, hafızalarımızı tazeleyelim dedik.

Batman'a 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. O gelişimde kadınların nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman, birilerini sandığa gömer. Bizler Selahaddin Eyyubi'nin Alparslan'ın, Kanuni'nin torunlarıyız. Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne alevi videoları çekenler, ne Batı'nın manşetleri, ne Kandil'deki baronlarının alçak tehditleri bizi korkutamaz, ebedi kardeşliğimizi asla bozamaz. Kürt ile Türk'ü Alevi ile Sünnisi kimse ayıramaz. 21 yıldır bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz.

Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımız var. Cumhuriyeti kurup yeşertenler bizim dedelerimizdir. Hakları hukukları yok sayılanlar da bizim dedelerimizdir. Rahmetli Özal ile yeniden umutlananlar, Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizlerriz. Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık, bu vatanı sizinle özgürleştirdik. 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilkalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara beraber gömdük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği gecede göğsümüzü beraber siper ettik.

Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber koşturduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da pazar günü beraber karacağız. 14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız, cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Ya Kürt kardeşlerimizin haklarını teslim edenlerden ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan CHP zihniyetinden yana olacağız. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay bay kemal Selo'yu çıkaracağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü, arkandayız dediği sürece çıkaramazlar, cumhur ittifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Ya birlik dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz. Ya tam bağımsız Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız. Benim Batmanlı kardeşlerim yalancı bahar vaat edenlerin zemheriden bahsettiğini iyi bilir.

BAY KEMAL ANCAK KANDİL'E BAHAR GETİRİR

Size bahar vaat edenler aslında zemheriden bahsediyor.