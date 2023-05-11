Başkan Erdoğan’dan Mamak - Altındağ Mitingi’nde önemli mesajlar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Mamak - Altındağ Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı açıklamada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylık yarışından çekilmesi konusunda ilk yorumu yapan Başkan Erdoğan "Muharrem İnce adaylıktan ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Mamak-Altındağ mitinginde katılım 100 bin kişi. Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Var mısınız? Sandıklar patlamalı. Altındağlı ve Mamaklı kardeşlerimin şu karşımda gördüğüm kararlılığı...

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Adaylardan bir tanesi ne yapmış adaylıktan çekilmiş. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Acaba ne oldu da çekildi? Biz diğerleriyle yola devam ediyoruz önemli olan benim milletimin vereceği karar.





KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Evet bay bay Kemal'in geçmişi bu, vesayetten, terör örgütlerinden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir? Önlerine gelenlere makam mevki vaadi verip bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? Dik durduk dikleşmedik, yola da böyle devam ettik. PKK'lıları FETÖ'cüleri cezaevinden çıkarma sözüyle belki birilerine sevimli görünebilirsin ama kim bu insanlar? Kim bu Selo? 51 Kürt kardeşimizi öldürdü bu Selo! Kılıçdaroğlu bunu kurtarmak için canhıraş çalışıyorlar.

Milletimiz 14 Mayıs'ta kalbinde verdiği kararı sandıkta da tescilleyecek. Seçim gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs'ta "Durmak yok, yola devam" diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bunun için pazar gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz?





"KASET KUMPASLARIYLA ÇİRKİNLEŞİYORLAR"

Birileri bizi seçim döneminde özellikle havayı germekle suçluyor ama kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Biz ülkemizi ve milletimiz söz konusu olduğunda değil havayı germek dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Bunu terörle mücadelede gösterdik mi? Bu seçimlerde her türlü sertliği kabul ederiz ama çirkinleşmeye karşıyız. Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim çirkefleşen taraf, kaybedeceğini anlayan taraftır.

Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor. Yürüttüğümüz her mücadeleyi, her kazanımı milletimiz ile gerçekleştirdik.





"SENİN GİDECEK YERİN YOK BAY BAY KEMAL"

Gençlerimiz nasıl bu kadar geniş hayal gücüne sahip oldular? Sadece sosyal medya internet yeterli mi? Bizim gerçekleştirdiğimiz yatırım ve kalkınma hamlelerimiz bunu sağlıyor.

76 üniversite vardı, bu üniversite sayısını 208'e çıkardık. Ankara'da 2 tane dev şehir hastanemiz var. Her ikisinin oda sayısı da 4 bin küsür. Bay bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? O hastanelerde ölenler rehin kalıyordu. Senin gidecek yerin yok bay bay Kemal. Bakalım nasıl hesap vereceksin. Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli yurtlar yaptık, gençlerimizi asla arka bahçemiz olarak görmedik. Gençlerimizin bizden aldığı bayrağı daha ileri taşıyacaklarından emin olduk. Kendilerine Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etme teklifinde bulunuyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz. Tüm isteklerinin başımızın üstünde yeri var. Tek bir şartımız var; ülkesine milletine değerlerine düşmanlık etmesin.

Nice tuzakları, engelleri aştık. Zaman zaman sorunlar yaşasak da hızla bu sorunları çözerek yükselişe devam ediyoruz. Yıllardır yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Savunma sanayindeki projelerimiz katlanarak büyüyor.

