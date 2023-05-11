Bay bay Kemal’in tuzağına asla düşmeyeceğiz

Batman'da 55 bin kişinin katıldığı mitingde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli demeçler verdi. Konuşmasına, "Batman'ın güzel insanları, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" sözleriyle başlayan Erdoğan, "Heyecanınızdan vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"ARAMIZI BOZAMAZLAR"

Millet İttifakı'nın Batman'ın yollarını sadece seçimden seçime hatırladığını belirten Erdoğan, "Biz her fırsatta Batman'ın misafiri olduk. Dicle size nasıl sevdalıysa biz de size kara sevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi istismar için değil, Allah için seviyoruz. Batman'a 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldik. O gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman'ın kadınları birilerini sandığa gömer. Hiç kimse aramıza giremez, aramızı açamaz. Ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlığı... Bunların hiçbiri ebedi kardeşliğimizi bozamaz. Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları bizi bölemez" dedi.

14 Mayıs'ın önemine bir kez daha vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Kardeşlerim şu anda bir Selo var selo... Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu çıkartacağım diyor... Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz, ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız. Bay Bay Kemal getirse getirse ancak Kandil'e bahar getirir. Ancak hapisten çıkma hayalleri kuran bebek katillerine bahar getirir. Bay Bay Kemal 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bahar getirir" ifadelerini kullandı.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Erdoğan, "Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine ben inanıyorum. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam ediyor muyuz? 21 yılda önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, kimlerin üzerimize geldiğini sizler çok iyi hatırlıyorsunuz. Analar ağlamasın diye çok ciddi çabalar harcadık. Vesayetçilerin bıraktığı enkazları temizleyerek demokrasinin standartlarını yükselttik. Yasakçı zihniyete biz son verdik" şeklinde konuştu. Erdoğan, Batman mitinginin ardından Mardin'de de vatandaşlarla bir araya geldi



14 MAYIS'TA ANADOLU İRFANI GALİP GELECEK

BAŞKAN Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmişte Türkiye'ye hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse hepsini katbekat fazlasıyla kendilerinin de yaşadığını ve tecrübe ettiğini ifade etti. Bugüne kadar maruz kaldıkları provokasyonlara rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadıklarını, sandığın onuruna ve şerefine asla halel getirmediklerini belirten Erdoğan, "Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz" ifadesini kullandı.

SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA VURGUSU

DANIŞTAY Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Danıştay Başkanlığı 155'inci kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Amacımız, ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturarak diğer alanlarla birlikte yargımıza da önemli bir hizmet yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız demokrasimizin üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir" dedi.