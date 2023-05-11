“Hiç kimse Türkiye’nin iradesine zincir vuramaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitingde konuştu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu acizdir, çaresizdir, esir düşmüştür, uzun bir istirahat devresi için direkt evine gitmesinde sonsuz yarar olacaktır. Mutfaktan da dışarı çıkmasın" dedi.

DIŞ BAĞLANTILI ZİLLET

KÜRESEL medyaya umut bağlayan, ABD'sinden AB ülkelerine kadar sırtını yaslayan muhalefet partilerine demokratik hesabın sorulacağını belirten Bahçeli, "14 Mayıs 2023 Pazar günü tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak. Türkiye'nin zillete hapsolmasını hayal edenlerin, hezimetle ve hüsranla önünün kesilmesini bekleyenlerin, bu kapsamda dilek tutanların bütün dikkati Türk milletinin demokratik iradesinin hükmüne odaklanacak. Karşımızda dış bağlantılı bir zillet koalisyonu vardır. Karşımızda bir terör ittifakının bütün özellikleri zuhur etmiştir. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mertse, adamsa, yüreği yetiyorsa, kendine güveniyorsa şehitlerimizin hakkını, gazilerimizin hukukunu, milletimizin ve devletimizin bekasını savunsun" ifadelerini kullandı.

KORSAN MİTİNGCİ

ERZURUM'DA yaşanan olaylara da değinen Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, "Trabzon kültüründen, Trabzon'un mayasından nasibini alamamış bir şahsın neden olduğu olaylar bayağı bir provokasyondur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın meydan meydan dolaşıp fitne ve nifak saçması, görevini ihmal, şehrine ihanet ederek, ağır kusurlu siyasi faaliyetler içinde bulunması kesinlikle sakıncalıdır, sancılıdır, mahsurludur, ezcümle yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf ziyareti bahanesiyle Erzurum'a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan, sonra Erzurum'a taşıdığı bölücü provokatörlerin taşkınlıklarıyla istenmeyen görüntülere neden olan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır" diye konuştu.