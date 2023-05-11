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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Muharrem İnce, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

11.05.2023, 13:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023, 13:53

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık terörüstlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" paylaşımını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler hakkında paylaşım yapan şüpheliler hakkında 'Tehdit', 'Şantaj' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlattı.

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