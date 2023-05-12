7’li koalisyonda bakanlık kavgası

MERAL Akşener, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda bakanlıkların CHP ve İyi Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre açıklamasına Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan tepki geldi. Her partiye en az bir bakanlık verileceğini, bunun oy oranlarına göre artabileceğini söyleyen Davutoğlu, "Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak. Sayın Akşener o paylaşımında, diğer partilerin bakanlık almayacağını değil, diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi içinde temsil edildikleri için milletvekili oranlarına bakılacak

demek istemiştir. Yol haritamız açık, buradan kimse sorun çıkacağını beklemesin" dedi.

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