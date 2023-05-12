İnce zehirlendi mi!

CHP ve Millet İttifakı'nın aday olmaması için uğraştığı, vazgeçiremeyince de geri çekilmesi için her türlü baskıyı yaptığı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce dün şok bir çıkış yaptı. İnce, 100 binden fazla imzayla gösterildiği Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin daha önce ısrarla 'çekilmeyeceğim' demesine rağmen seçime 2 gün kala böyle bir karar alması şaşkınlık yarattı. Kimse buna bir anlam veremezken İnce'yi istifaya götüren sürecin perde arkasıyla ilgili şok bilgi ve iddialar ortaya çıktı.

İZMİR'DE FENALAŞTI

Önce parti kurmak ve aday olmak için 10 milyon lira rüşvet aldığı iddiaları gündeme getirilen İnce'ye son olarak FETÖ'nün organizasyonuyla kaset şantajı yapıldı. Ancak İnce yine de adaylıktan çekilmedi. İnce, önceki gün ani bir kararla 'sağlık problemlerini' gerekçe göstererek İzmir Karşıyaka'daki çarşı ziyareti ve ardından gideceği Manisa'daki programını iptal etti. İnce'nin "sağlık sorunlarını" gerekçe göstermesi kafalarda soru işareti yarattı. Bu arada İnce'nin İzmir'in en ünlü otellerinden birinde rahatsızlandığı, tansiyonun 22'ye, nabzının da 145'e kadar çıktığı ve adeta ölümden döndüğü belirtildi. İnce daha sonra apar topar Ankara'ya götürüldü. İşte bu süreçte bir takım gizli güçlerin, kaset kumpasıyla da çekilmeye ikna edemediği İnce'yi zehirlediği iddiaları Başkent kulislerinde yoğun olarak konuşulmaya başladı.

YÜZÜ KIPKIRMIZIYDI

İnce'nin geceyi hastanede geçirdiği kaydedildi. Bu arada dün sabah partisi tarafından İnce'nin (dün) saat 14.00'te açıklama yapılacağı duyuruldu. Ancak sağlık problemi yaşadığı her halinden belli olan bir görüntüyle kameraların karşısına geçen İnce'nin yorgun hali dikkat çekti. Sık sık öksüren İnce'nin yüzünün kıpkırmızı olduğu görüldü. İnce, CHP ve Millet İttifakı'nı kastederek, "Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın" diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu. İnce'nin Kılıçdaroğlu'na veya bir başka aday için destek çağrısı yapmaması dikkat çekti.

KAYIT VE GÖRÜNTÜ YOK

"Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar olmayan bacanaklar, görüntüler, fotoğraflar yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü kendisi kesiyor oraya koyuyor bunu FETÖ'cüler yapıyor" diyen İnce, şunları söyledi: "Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları görmediler. 'Özel hayatın gizliliği' diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Benim böyle bir ses kaydım, görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil, bu iftira. Gerçek değil. Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont... Yazıyor geçiyor adam. Nerede bu savcılar? Benden başka mal varlığını açıklayan hiç kimse yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum." "Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum" diyen İnce, "Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık" dedi. İnce adaylıktan çekildi ancak geride birçok soru işareti kaldı.

UŞAK İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, partisinin Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından görevinden istifa etti. Yazılı açıklama yapan Toraman, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

SORUŞTURMA BASLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

ŞENOL KANTÜRK / ÖZEL HABER