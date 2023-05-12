Muharrem İnce’den flaş açıklama

İnce, sosyal medya hesabından "Sevgili gençler, güzel evlatlarım, bu mektubum size." notuyla görüntülü mesaj paylaştı.

Mesajında, "mektubun" kendisine inanan ve güvenen yürekli evlatlarına olduğunu belirten İnce, gençlerin gözünden akan bir damla gözyaşına bile hiçbir makamı, mevkiyi değişmeyeceğini, en son isteyeceği şeyin onları üzmek olduğunu vurguladı.

- "MERAMIMIZI EN YAKINLARIMIZA ANLATAMADIK"

Haysiyet cellatlarının, hangi karanlık odaklar tarafından yayıldığı belli olmayan, "tamamen gerçek dışı, uydurma" görüntü ve sahte belgelerle 45 gündür üzerine saldırdığını ifade eden İnce, yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira atıldığını belirtti.

İnce, şöyle devam etti:

"Bunların hiçbirisi doğru değil, bunu en iyi ben biliyorum. Buna rağmen bunlardan etkilenmemek, psikolojik olarak yıpranmamak normal bir insan için mümkün değildir. Meramımızı en yakınlarımıza anlatamadık. En yakın dostlardan gelen şüpheli bakışlar kadar yaralayıcı bir şey olamaz. Bunları izleyen, dinleyen, gören bazılarınızın kafası karışabilir. Yüce Türk milleti bilsin ve emin olsun ki Muharrem İnce hiçbir zaman kul hakkı yemez. 'Saraydan para aldı, çekilemez.' iftirasını atanlar bilsin ki beni satın alacak parayı basacak matbaa henüz icat olmadı."

Açıkladıkları dışında bir mal varlığının bulunmadığını, neyi varsa kuruşuna kadar her zaman hesap vermeye hazır olduğunu bildiren İnce, şunları kaydetti:

"Görüntülerin hepsi montajdır. Bunların montaj olduğu zaten ispatlandı. Bilmenizi isterim ki adaylıktan çekilmem, bu rezil kampanyada ortaya saçılan iftiralardan değildir. Bazı şeref yoksunlarının öne sürdüğü gibi başka sahte kasetler olduğu için de değildir. Ben bunlara boyun eğmem. Ama bunlar seçmeni etkilemiştir. Bu iftiraları atanlar, maalesef amaçlarına ulaşmışlar ve seçmeni manipüle etmiş ve oylarımızı aşağı çekmişlerdir. FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır. Seçimde ikinci tura kalamayacağım belli olmuştur. Ancak bu rezil kampanya, bu memleketin son kalesi Memleket Partisini baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım."

- "ŞİMDİ MÜCADELEMİZİ, MEMLEKET PARTİSİNİN MECLİS'E GİRMESİ İÇİN VERİYORUZ"

"Harp sanatında ricat etmenin, tekrar güç toplamak üzere geri çekilmenin" de var olduğunu belirten İnce, bu durumun "savaştan çekildikleri ve mağlubiyeti kabul ettikleri" anlamına gelmediğini ifade etti.

Karanlık odaklarla mücadelelerinin ölene kadar devam edeceğini, bağımsız bir Türkiye için her yolu deneyeceklerini kaydeden İnce, "Türkiye bir gün ayaklar altında kalırsa, bilin ki biz ölmüşüzdür. Çünkü biz 'Ya istiklal ya ölüm.' diyenlerdeniz. Şimdi mücadelemizi, memleketin son kalesi Memleket Partisinin Meclis'e girmesi için veriyoruz. Umudunuzu, inancınızı diri tutun. Eninde sonunda memleketini sevenler kazanacak. Hepinizin gözlerinden öpüyorum." dedi.