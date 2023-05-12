Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sultangazi Mitingi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sultangazi Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Miting yolundakiler hariç bugün alanda 50 bin kişi var. Sultangazi'de vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul'un pazar günü sandıkları patlatması lazım.

Koalisyon masasını nasıl bir hırs ve rövanş duygusuyla hareke ettiği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndürenle, İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren aynı güçtür. Kandil'i Bay Bay Kemal'in amigosu haline getiren de aynı güçtür. Sanmayın ki o güç Kılıçdaroğlu'dur.

Bay Bay Kemal seni görünce biz çöp, çamur, susuzluk anlıyoruz. Peki bu kardeşiniz İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu zaman susuzluk bitti mi? Çamurdan kurtulduk mu?

Şimdi Selo'yu kurtaracak... Bay Bay Kemal'in Selo'su... Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyor. Bu teröristlerle beraber yürüyor Bay Bay Kemal...

Selo Diyarbakır'da bütün Kürt kardeşlerimizi sokağa döktü. Adalet neyse, hukuk neyse biz gereğini yaparız. Bay Bay Kemal'i önce Genel Başkan sonra da cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaranların amacı ayan beyan ortada değil mi?

KILIÇDAROĞLU'NUN 'RUSYA' İDDİASINA YANIT

Rusya'ya sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Yazık... Ben de şimdi Türkiye'deki seçimleri ABD yönlendiriyor, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor. Ne diyeceksin? Ben bunların hepsinin adeta ruhlarını okudum. 20 senedir bunlarla görülşüyorum. Sen bunları nereden tanırsın? Bunda yalan bol...

Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş, avucunu yalarsın avucunu!

PATATES SOĞAN TARTIŞMALARI

Artık Türkiye'nin potansiyelini kullanabileceğimiz yere geldik. Yatırımlarımız birer birer devreye girmeye başladı. Togg bunlardan biri. Sanıyor musunuz ki Togg dediğimiz bir otomobildir. Üretim modelimizin adıdır Togg. Cambazlar, ahlaksızlar patatesi domatesi 15-20'lara çıkardı. Şimdi 7 buçuk liraya düştü. Şu seçimden sonra sıkıysa bu oyunları yapsınlar hepsi soluğu yargıda alacak. Ülkemizin geleceğini kurarken tabii ki günlük sıkıntılarımız oldu. 1 yıl boyunca doğal gazımızı yüzde 25 düşürerek vermeye karar verdik. Faturalarda bunu göreceksiniz. Her yıl mart nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı. Şimdi fiyatlar dengesine oturdu. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını görmezden gelmiyoruz.