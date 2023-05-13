İkinci kaset skandalı Kılıçdaroğlu’nun elinde patladı

İsrail ordusu askerlerine ait pornografik bir filmden alınan montajlı görüntünün "Muharrem İnce" diye paylaşıma sokulmasıyla başlayan kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim belli oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala yarıştan çekilmesiyle sonuçlanan kaset skandalı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elinde patladı.

BAYKAL'DAN SONRA İKİNCİ KEZ

Deniz Baykal'ın zina görüntülerinin yayınlanması sonrası istifa etmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği ele geçirdiği CHP'de "ikinci kaset skandalı" olarak kayıtlara geçen olayda Muharrem İnce, benzer görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardında birçok ilde ve ilçelerde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı çekilirken, bazı Memleket Partililer ise seçimlerde AK Parti'ye destek vereceklerini açıkladı.

İSRAİL'DE ÇEKİLMİŞ BİR FİLMDEN

İnce'yi istifaya götüren zina kaseti görüntüleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Montajlı görüntüleri "Muharrem İnce" diye paylaşan kişinin, FETÖ firarisi Metin Güler olduğu ortaya çıktı. Firari Metin Güler'in, İsrail'de çekilmiş pornografik bir filmden alınan fotoğraf karesini "Muharrem İnce'nin kaseti" diyerek paylaştığı belirtildi. Yalan olduğu ispatlanan iftira paylaşımının sosyal medyada yaygınlık kazanmasının ardından kaldırıldığı ifade edildi. Öte yandan Muharrem İnce'nin dün Millet İttifakı'nın gerçekleştireceği Ankara mitingine katılım sağlayacağı iddia edilmişti. Ancak İnce'nin böyle bir teklif almadığını söylediği öğrenildi.

İNCE'DEN PAYLAŞIM: ELLERİNİ OVUŞTURDULAR

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine yönelik kaset kumpası sonrası Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, "FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır" dedi. Ortaya çıkan görüntülerin montaj olduğunu savunan İnce, "Bu iftiraları atanlar maalesef amaçlarına ulaşmış, seçmeni manipüle etmiş ve oylarımızı aşağı çekmişlerdir" diye konuştu.

SAHTE DEKONTUN KAYNAĞI ORTAYA ÇIKTI

EMNİYET Genel Müdürlüğü, İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit etti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görsellerin yurt dışı kaynaklı olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Sahte dekont paylaşımı yaparak seçmenlerin oy tercihlerini etkilemeye çalışan zanlının CHP yönetimindeki İBB tarafından fonlanan ve İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin muhabiri Tülin Köksal olduğu belirlendi.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN TOPLU İSTİFALAR YAŞANDI

İNCE'NİN bu kararı sonrası Memleket Partisi Uşak İl Başkanı, FETÖ ve CHP'yi suçlayıp seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Memleket Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız ve yönetimi, görevinden istifa ederek, 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı. Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Memleket Partisi'nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar, yaptığı açıklamayla "Bir oy Memleket'e, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a" dedi.

ŞENOL KANTÜRK