“TSK tarihin en yoğun dönemini yaşıyor”

Akar, önceki gün Kurtaran 2023 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ardından personele hitap etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Akar, "Bir tarafta terörle mücadele, denizlerimiz ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması diğer taraftan da dost ve kardeşlerimizle işbirliğimiz, onlara haklı davalarında desteğimiz söz konusu" dedi. Tahıl koridoruna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile 30 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere sevk edildi. Bu ne demek? Açlığın önlenmesi, istikrarın korunması demek" ifadesini kullandı.

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