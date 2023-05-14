AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yavaş ve İmamoğlu’na tepki

SON DAKİKA... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş'ın oy sayım işlemi devam ederken seçim sonucunu ilan eder nitelikte yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ömer Çelik, "Telaş içinde televizyona çıktılar. Cumhurbaşkanımız açık ara öndedir ama biz herhangi bir şekilde sonucu açıklamıyoruz. Sonucu lekelemeye çalşıyorlar." dedi.





Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Her türlü tedbirin aldığı süreci geçirerek oy verme süreci başladı. Oy verme işlemi güven içerisinde gerçekleşti. Dünya demokrasi tarihine girecek bir katılımla oy verme işlemi tamamlandı. Milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz.

Milletimizin her bir ferdinin sabah erken saatlerde sandıklara gitmesi kıvanç kaynağıdır. 18.30'da YSK'nın yasakları kaldırmasıyla birlikte televizyonlarda yayın başladı. Birçok yorumcu verileri yorumlamaya başladılar. Her bir siyasi partinin de kendi müşahitleri üzerinden sonuçları takip etme yöntemi var. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın seçimler, teşkilat çalışması, sandığın nasıl korunacağı, oy sayımı konusunda nasıl bir hassasiyet göstereceği konusunda çok kurumsallaşmış bir geleceğe sahibiz. Sandıkların başında olmasını önemli görüyoruz. Bizim en önemli arzumuz milli iradenin kesin bir şekilde tecelli etmesidir. En büyük zenginliğimiz sandığı kurabilmemiz, işleyen demokrasiye sahip olmamız, yönetilebilen bir Türkiye çerçevesinde yol yürümemizdir.



AA VERİLERİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALIYOR

Sonuçları beklerken siyasi partiler kendi kanallarından bilgilendirme yapıyor. Kendi yöntemlerine göre birtakım sonuçlara varıyor. Devletin resmi kurumu olarak Anadolu Ajansı da, Anka ajansı da bilgilendirme yapıyor. Fakat daha sonuçlar kesinleşmeden hatta sonuçların üzerinde çok kati yorumlar yapılması konusunda bir mutabakat ortaya çıkılmamışken, birdenbire karşımızdaki ittifakın sözcüsü belediye başkanları telaş içerisinde televizyonlara çıktılar. Anadolu Ajansı'nın verileri çarpıttığını söylemeye başladılar. Anadolu Ajansı verileri gerçek kişilerden alıyor.

BU TELAŞ NEDİR

Bugün televizyonlarda yapılan yorumlara kaynak teşkil eden veriler de Anadolu Ajansı üzerinden akıyor. Bu telaş nedir? CHP Sözcüsünün birdenbire çıkıp biz öndeyiz Anadolu Ajansı veri seçerek bunu geride göstermeye çalışıyor diye bir yaklaşım içerisindeler. Bu saatten sonra oy verme işlemi devam ediyor olsa kurum oy verme işlemini etkilemek üzere verilerle oynanıyor dese birileri çıkıp hassasiyet gösterse deriz ki anlamlı tarafı olabilir.

HAKLI OLDUĞUMUZU GÖSTEREN BİR TABLO

Haftalardır seçim gecesi sokağa çıkmayın diyerek devletin baş edemeyeceği provokasyon vermiş gibi yaklaşım sergiliyorlar. Seçim sonuçları ne olursa olsun saygı duyacak mısınız? Biz bunu defalarca ifade ettik saygı duyma geleneği bizde var. O sonuçlara saygı duymama geleneği, darbelerle, muhtıralarla engelleme geleneği de sizde var. Bu sorunun muhatabı biz değiliz, sizsiniz dedik. Ne kadar haklı olduğumuzu gösteren bir tablo çıktı.

AÇIKLAMALARI UTANÇ VERİCİ

Biraz evvel Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak belirlenmiş iki belediye başkanı var. Türk demokrasisi adına utanç verici açıklamalar.



CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIK ARA ÖNDE

Bu diktatörce bir yaklaşımdır. Milli iradeye saygısızlıktır. Ortaya çıkan verilerde kendi kanallarına baksınlar, başka yerlere baksınlar, Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Biz seçim sonucu ilan etmiyoruz, milletin tercihine saygılıyız. Tercihini ortaya çıkarak hukuki mekanizmalara, sayım sürecine bunu açıklayacak olan YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz.

MİLLET İRADESİNE SAYGISIZLIK

Tutup da çıkıp 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yapıyor. Anadolu Ajansı'nı bizi verileri manipüle etmekle suçluyor. Çok utanç verici bir açıklamadır. Birkaç saat sonra da neticeler berrak bir şekilde ortaya çıkacak. Çıkıp da Cumhurbaşkanı şu seçilmiştir demek sorumsuz, millet iradesine karşı saygısız bir yaklaşımdır.



MÜSAADE ETMEYİZ

Herhangi bir şekilde millet iradesinin tecelli etmesi sürecinde birilerinin manipülasyon yapmasına, resmi sonuçlar açıklanmış gibi bir tansiyon yaratmaya çalışmasına müsaade etmeyiz. Bu numaraları geçmişte de gördük, bunlar yakışıksız şeylerdir. Her şeyden önce millete saygısızlıktır, sandığa saygısızlıktır.



Cumhurbaşkanımız, şimdiye kadar açıklanan sonuçta önde olduğu halde biz sonuç şudur demiyoruz niye çünkü sürece saygı duyan, sonuca da saygı duyar. Bunlar sürece saygı duymadıkları için kendilerine bir altlık hazırlamaya çalışıyorlar.