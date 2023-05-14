AK Partili Ali İhsan Yavuz: Hem TBMM hem cumhurbaşkanlığı tablosunda açık ara öndeyiz

Son dakika haberi: AK Part, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Açık ara öndeyiz. Panik havasıyla kurumları suçluyorlar." dedi.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anda açıkçası bir panik havasında gelişigüzel şekilde kurumları suçlamanın anlamı yok. Madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz, sandıkta olup biteni herkesten önce göreceksiniz, öyleyse sizin öngörünüz olması gerekir. Bizim de öngörümüz var.

"'AK Parti itiraz ettiği için bizim önde olduğumuz sandıklar yansımıyor' deniyor. Hayır, çok fazla itiraz yok, çok da zaman almaz bu itirazlar. Salı günü saat 15'e dek her parti itirazda bulunabilir.

"Geldiğimiz noktada hem TBMM tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün. Meclis tablosunda çok net bir Cumhur İttifakı üstünlüğünü görüyoruz. Fotoğraf netleşince diğer hususları ortaya koyarız."

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