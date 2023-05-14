Başkan Erdoğan Üsküdar’da oyunu kullandı

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.



TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN HAYIRLISIYLA BİR GELECEĞİ RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUZ

Kimliğini çıkararak oy kullanacağı sınıfa giren Erdoğan, sırası geldiğinde burada sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Başkan Erdoğan kabine girerek oyunu kullanırken, peşinden eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı. Sandığa hayırlı olsun diyerek zarfı atan Erdoğan imza işleminin ardından açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim. İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli. Bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerine, başkanından hepsine başarılar diliyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, sonuçları İstanbul'da takip edeceğini söyledi.



Okulda bekleyen vatandaşlar da Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, çok sayıda yabancı basın mensubu da Erdoğan'ın oy kullanmasını yakından takip etti. Sabahın erken saatlerinde okula gelen gazeteciler gün boyu yayın gerçekleşti. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.