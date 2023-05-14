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Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara mesaj: Sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" ifadelerini kullandı.

AA

14.05.2023, 17:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023, 18:02

Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara mesaj: Sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam." ifadelerine yer verdi.

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