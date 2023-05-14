Bugün alkol tüketmek ve silah taşımak yasak

SEÇİM yasakları çerçevesinde bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satışı, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Bugün kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve YSK tarafından belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den itibaren düğün yapmak serbest olacak. Seçim günü silah taşımak da yasak olacak. Yalnızca emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar silah taşıyabilecek. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise yalnızca YSK'nin seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Bugün 21.00'den sonra serbest olacak yayın yasağı, YSK'nin gerek görmesi halinde 21.00'den önce serbest olabilecek.

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