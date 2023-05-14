Cumhur reisini seçiyor

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için bugün 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Seçimlerde, yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oylarını kullanacak. Milletvekili Genel Seçimine 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı katılacak.5 ittifakla girilen seçimde Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında 4 isim yer alacak. Adaylıktan çekildiğini duyuran Muharrem İnce'ye verilen oylar da geçerli sayılacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Seçmen, cumhurbaşkanı ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı pusulayı aynı zarfa koyarak sandığa atacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer seçimlerde olduğu gibi yine Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek.Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Muharrem İnce de Ankara Çankaya'da oy kullanacak. İYİ Parti lideri Akşener ise İstanbul'da oy verecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Sancaktepe'de katıldığı Anneler Günü Programı'nda tüm annelerin bu özel gününü kutladı. Erdoğan, "Cennet annelerin ayakları altındadır. Onun için annelerin kıymetini çok iyi bileceğiz" dedi.