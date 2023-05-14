  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘İnce’ operasyonunda gözaltılar artıyor

‘İnce’ operasyonunda gözaltılar artıyor

Kendisine kaset kumpası kurulan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Kumpas olayının ardından başlatılan soruşturmada çok sayıda isim gözaltına alındı.

14.5.2023

Gazete

‘İnce’ operasyonunda gözaltılar artıyor

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında da yakalama emri talep edildiği bildirildi.

İNCE'YE VERİLEN OYLAR GEÇERLİ KABUL EDİLECEK
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme başvurusuna ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin birinci turdan sonra geçerli olacağını, bu süreçte kendisine verilen oyların geçerli sayılacağını bildirdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA