Özel öğrenciler tüm yeteneklerini sergiledi

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) İzmir Şubesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda özel bir sanat gecesine imza attı. Karşıyaka Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi ve FCTU Gayrimenkul'ün destekleriyle gerçekleştirilen gecede, öğrenciler birbirinden farklı yeteneklerini sergileyerek izleyenlerden tam not aldı. Şef Çiğdem Sabuncuoğlu yönetimindeki etkinlik kapsamında, vals gösterisi, basketbol gösterisi, reyhani oyunu ve çiftetelli, Karagöz ve Hacivat, tekvando gösterisi, zeybek gösterisi, zumba, atabarı ve ritim grubu izleyenlere keyifli saatler yaşattı.Gecenin sonunda tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen marş korosuna, salonda bulunanlar coşkulu alkışlarıyla eşlik etti. FCTU Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, Etkinlik Komitesi Başkanı Ayşın Güngör ve Meltem Ekizler sosyal sorumluluk bilinciyle ZİÇEV'in yanında olmak ve öğrencilere destek olmak istediklerini belirterek, bu güzel gecenin yaşama geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.