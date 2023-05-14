Provokatörlerin yalanları tek tek yakalanıyor! İşte gerçekler

Seçimleri sabote edip vatandaşları kışkırtmayı hedefleyen yalan haberlere ilişkin İletişim Başkanlığı'na bağlı birimler tarafından hızla doğru bilgiler paylaşılarak bilgi kirliliği çürütülüyor.
Seçimleri sabote edip vatandaşları kışkırtmayı hedefleyen yalan haberlere ilişkin İletişim Başkanlığı'na bağlı birimler tarafından hızla doğru bilgiler paylaşılarak bilgi kirliliği çürütülüyor.
İşte Sabah Gazetesi'nin haberine göre oy verme işlemi sürecinde ortaya atılan sahte iddialardan bazıları…
İDDİA:
"17 yaşında oy kullanma hakkı olmayan bir kişinin seçmen kağıdı olduğu tespit edildi" iddiası.
GERÇEK:
İddiaya konu belgenin, seçimin 2. tura kalması halinde 18 yaşına girecek bir seçmen için düzenlenen "Seçmen Bilgi Kağıdı" olduğu ortaya çıktı. Bir seçmenin, bu kağıdın 14 Mayıs'ta da geçerli olduğunu düşünerek oy kullanması üzerine Sandık Kurulu tarafından durum fark edildi ve konuya ilişkin tutanak tutuldu. Kağıdın alt kısmında, "Not: Bu belge sadece Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. oylamaya kalması halinde 28/05/2023 Pazar günü geçerlidir" ifadesi dikkat çekiyor.
İDDİA:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı" iddiası.
GERÇEK:
Görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif ile şakalaştığı görülüyor.
İDDİA:
"Bin kişi bilgisi dışında sandık kurulu üyesi olarak yazıldı, oy kullanamadı" iddiası.
GERÇEK:
YSK, sandık başında görev yapacak herkese önceden bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, görev alacak kişilerin hangi sandıkta görevli olduğu da paylaşıldı.
İDDİA:
"Polisler sandık kurulu başkanlarının isim ve telefon bilgilerini topluyor" iddiası.
GERÇEK:
Oy verme işleminin yapıldığı yerlerde görevli olan polisler, muhtemel bir acil durumda iletişim kurabilmek için sandık kurulu başkanlarının telefon numaralarını alabiliyor. Bu rutin uygulama, bazı yayın organlarında bilgi kirliliği oluşturulmak amacıyla art niyetli şekilde kullanılıyor.
İDDİA:
"Polisler müşahitleri sınıflardan çıkarıyor" iddiası.
GERÇEK:
Görevli polisler, sandık kurulu başkanı ile üyelerinin ihbarı halinde oy verme işleminin yapıldığı sınıflara girebiliyor. EGM, bahse konu iddiadaki gibi bir olayın kesinlikle yaşanmadığını duyurdu.
İDDİA:
"Van Kalecik Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları var" iddiası.
GERÇEK:
İddiaya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Genelge ve kanun gereği kese diye tabir ettiğimiz mühür ve kaşelerin olduğu torba mühürlü olur. Bu keselerin konduğu büyük torbalarda mühür olması gerekmiyor. Zaten oy kullanmadan önce torbaların mühürsüz olmasının bir anlamı yoktur. Zira herhangi bir oy pusulasına bir işlem yapılmışsa orada bulunan sandık kurulları bunu görür ve tutanak tutar. Oy verme işlemi bittikten sonra oy pusulalarının konduğu torbaların ağzının mühürlü olması esas önemlidir" ifadeleri kullanarak iddia yalanlandı.