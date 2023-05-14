Provokatörlerin yalanları tek tek yakalanıyor! İşte gerçekler

İDDİA:

"Van Kalecik Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları var" iddiası.

GERÇEK:

İddiaya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Genelge ve kanun gereği kese diye tabir ettiğimiz mühür ve kaşelerin olduğu torba mühürlü olur. Bu keselerin konduğu büyük torbalarda mühür olması gerekmiyor. Zaten oy kullanmadan önce torbaların mühürsüz olmasının bir anlamı yoktur. Zira herhangi bir oy pusulasına bir işlem yapılmışsa orada bulunan sandık kurulları bunu görür ve tutanak tutar. Oy verme işlemi bittikten sonra oy pusulalarının konduğu torbaların ağzının mühürlü olması esas önemlidir" ifadeleri kullanarak iddia yalanlandı.