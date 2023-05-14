Rize seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Rize oy oranları ve seçim sonucu

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Yeni Asır 14 Mayıs 2023 canlı seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor.14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Rize oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Rize'de son durum nedir? Rize'de hangi parti önde? 14 Mayıs 2023 Rize seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor? YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.