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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan: Sandıkların başından ayrılmayın

Son dakika: Başkan Erdoğan: Sandıkların başından ayrılmayın

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

14.05.2023, 22:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023, 22:10

Son dakika: Başkan Erdoğan: Sandıkların başından ayrılmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye'mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

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