Zonguldak seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Zonguldak oy oranları ve seçim sonucu

Yeni Asır 14 Mayıs 2023 canlı seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor.



ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SON DURUM NEDİR?



14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Zonguldak oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Zonguldak'ta son durum nedir? Zonguldak'ta hangi parti önde? 14 Mayıs 2023 Zonguldak seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

ZONGULDAK CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



OY VERME SÜRECİ



Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor? YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.