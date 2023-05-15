Bu seçimde de sınıfta kaldı! Onursal Adıgüzel CHP seçmeninin hedefinde

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Yurt içi ve yurt dışında rekor katılımın gerçekleştiği seçimlerin ardından, saat 18.00'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. Seçim yasağının kalmasının ardından CHP'li isimler seçimi önde götürdüklerini seçmenlerine açıkladılar. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ellerindeki verilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.5 önde olduğunu öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "öndeyiz" ifadesini kullandı.





RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞTAN SONA ÖNDE GÖTÜRDÜ

Ancak hem Anadolu Ajansı'nın hem de ANKA Haber ajansının paylaştığı verilere göre seçimi Recep Tayyip Erdoğan baştan sona önde götürdü. Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni ise suçu verilerin yanlış aktarılmasına bağladı. Sabah'ın haberine göre, gece boyu ajansları suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni, seçimin şokunu atlatmasının ardından kendilerine hiçbir veri veremeyen, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i hedef aldı.





Bir canlı yayında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan Onursal Adıgüzel'e sosyal medyadan CHP seçmeni sert tepki gösterdi.Öte yandan, haber ajanslarının gece boyu paylaştığı verilerin YSK tutanakları ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI: İSTİFA ETTİM

Gelişmelerle ilgili son haber Ankara'dan geldi. CHP'li Adıgüzel genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Adıgüzel, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirdi.

Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."