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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerini kabul etti

Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Bahçeli'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin konuğu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu. Erdoğan daha sonra Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da Külliye'de kabul etti.

AA

16.05.2023, 17:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023, 18:50

Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

AKSAKAL'I KABUL ETTİ

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

YAPICIOĞLU VE ERBAKAN' DA KABUL ETTİ

Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.

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