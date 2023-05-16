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Başkan Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

16.05.2023, 18:39

Başkan Erdoğan’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmaya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şehitlerin ailelerine sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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