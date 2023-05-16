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Depremzedelerden Erdoğan'a vefa

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaşandığı deprem illerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek büyük oldu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde vekil sayıları değişmedi.

16.5.2023

Gazete

Depremzedelerden Erdoğan’a vefa

6 Şubat depremlerinin ardından devletin hızlı refleksi ve yaraları sarmadaki başarısı seçime etkisini gösterdi. Depremzede seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa göstererek rekor oyla destek verdi. 11 ilden toplamda 3 milyon 946 bin 793 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy geldi. Depremin en çok yıktığı illerin başında olan Hatay'da 4, Kahramanmaraş'ta 5, Adıyaman'da 4, Malatya'da 4, Gaziantep'te 8, Şanlıurfa'da 8, Adana'da 5, Elazığ'da 3, Diyarbakır'da 3, Osmaniye'de 2, Kilis'te 1 milletvekili çıkardı.

ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR
ORTAYA çıkan sonuçlardan rahatsız olan muhalif kesim, depremzedeleri hedef alan ifadeler kullandı. Depremde her şeylerini kaybetmiş vatandaşlarımıza bu kadar da olmaz dedirten yorumlarda bulunan şahıslar, paylaşımlarıyla büyük tepki çekti. "Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun" Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da seçim sonuçlarını hazmedemedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Cömertoğlu, "Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun" dedi.

FATMA GÖKSU

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