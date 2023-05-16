Ege’de zafer sevinci

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili adaylığı seçimlerinde tercihini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzmece kamuoyu yoklamalarına rağmen, seçimde ilk turu açık ara önde tamamladı. Milletvekilliği seçimlerinde de TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı sağladı.

Demokrasi şöleni havasında geçen ve İzmir başta olmak üzere Ege'de sandıktan çıkan sonuçlar seçimin galibinin bizzat Türk milleti olduğunu ortaya koydu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra TBMM'de yer alacak Egeli milletvekilleri Yeni Asır'a seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Mustafa Savaş

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş TBMM'de çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğunun altını çizerek, "AK Parti olarak, Aydın'ımızı parlamentoda 3 milletvekili ile temsil etme gayretinde olacağız. Hep söylediğimiz gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu anlayışla milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca da hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin mücadelesini vereceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir" ifadelerini kullandı.

'SİLMELERİ ZAMAN ALACAK'

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal yeni dönemde de Manisa için en ön safta koşacağını ifade ederek, "Manisa'mızın her bir köşesindeki vatandaşımıza temas etme gayretimizi sürdürdük. Milletimiz cumhur ittifakının gücünü meclise yansıtmış olması büyük bir başarı ve zaferdir. Milletimizin iradesine ve şaşmaz terazisine dün olduğu gibi bugün ve yarın da saygı duymak tüm siyasi partilerin önceliği olmalıdır. Korsan açıklamalarla kamuoyunu yönlendiren zihniyetin yenilgiyi hazmetme süreci elbette zorlu ve sancılı olacaktır. Kurdukları kirli pazarlıkların millet nezdinde bir hiç olduğunu anlamaları ve bunun izlerini silmeleri de zaman alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalsa da son sözü söyleyen her zaman asil milletimizin kendisi olacaktır" dedi.

Ali Özkaya

YENİDEN 'ERDOĞAN' DEDİLER

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Bu ülkenin kalkınmasına karşı olan herkes artık sadece seyirci olacak. Vakit Türkiye Yüzyılı vakti" dedi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurduseven ise, "21 yıllık AK Parti hikayesinin ardından, 2018 seçimlerinin ardından 14 Mayıs seçimleri gösteriyor ki; Her türlü dezenformasyona karşı milletimiz olan biten her şeyin farkında ve yerinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı olduğunu biliyor. Millet iradesi yeniden Recep Tayyip Erdoğan demiştir" ifadelerini kullandı.

'EN ÖN SAFTA KOŞACAĞIM'

Akkal sözlerini şöyle sürdürdü?

"Cumhurbaşkanımız ikinci turda milletimizin güvenini bu kez daha yüksek bir oranda kazanacağından ve yeniden görevine devam edeceğine inancımız tamdır. Umarız ki muhalefet, millete rağmen siyaset yapılamayacağını hassasiyetleri görmezden gelerek milletin sinir uçlarıyla oynamanın bedelinin de büyük hezimet olduğunu bir kez daha görmüştür. Bizim önceliğimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milletimizin huzur içinde birlik ve beraberliğini güçlendirerek geleceğine yürümesidir. Tercihini bizden yana kullanarak yeniden mecliste temsil görevi veren Manisa'mızın kıymetli vatandaşlarına teşekkür ederim. Tercihini farklı yönde kullanan vatandaşlarımıza da demokrasi şölenine verdikleri katkı ve milli iradenin sandığa yansımasına verdikleri önem için ayrı teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde Manisa'mız için en ön safta koşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Ömer Özmen

'TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİM'

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, "Gönül isterdi ki geçen seçimde aldığımız oy oranımızı koruyalım. Yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerken, hemşerilerimizden bana bu yetkiyi verdikleri için teşekkürlerimi bir borç bilirim" diye konuştu.

TÜRKİYE ÇAĞ ATLAYACAK

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde Türkiye Yüzyılını inşa etmek için halkımızdan yetkiyi aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'yi yeni yüzyılında çağ atlatacağız. Ülkemiz, milletimiz, partimiz ve Uşak'ımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, "Vatandaşımız tercihini devletimizin istikrarlı bir şekilde büyümesinden yana kullandı. 'AK Parti'nin yanındayız' mesajı verildi. Biz bugüne kadar AK Parti ile vatanımızın huzuru ve mutluluğu için refah içerisinde yaşamaları adına elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.





BURSALI: YÜZDE 60'LA TEKRAR SEÇİLECEK

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "15 Mayıs'ta ortaya çıkan sonuçlar CHP ve Millet İttifakı ortakları açısından büyük bir hezimettir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark atması ve milletvekili seçimlerde de muhalefetin ülke genelinde oyunun düşmesi bizler için bir sürpriz olmadı. Sahada gezdiğimiz 1 aylık süreçte bunun böyle olacağını gördük ve zaten söyledik. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kez yüzde 60'a yakın bir oranla tekrar seçileceğini hepimiz göreceğiz.

Çünkü Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu kazanmış olmamız, Cumhurbaşkanlığı'nda da, yürütmenin başında yapılacak tercihte de çok önemli ek katkı yapacaktır. Türkiye Yüzyılı başlangıcında Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na milletimiz gösterdiği teveccüh ve güç, sorumluluğumuzu daha da artıracak. Bunun bilinci ile Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı'nda Türkiye'nin büyük ve güçlü ülke olma iddiasını daha da pekiştireceğimize söz veriyoruz" dedi.

Ceyda Bölünmez Çankırı

ÇANKIRI: CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı İzmirli seçmenin oy tercihlerinin kimden yana olursa olsun İzmir ve İzmirlilere parti ayrımı gözetmeksizin hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla yüzde 50+1 barajını aşmak adına tekrardan hemşerilerimizin oylarına talip olacağız, canla başla çalışacağız. Muhalefet partilerinin neredeyse tümünün birleşmesine rağmen Aziz Milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına, tekrardan birinci olarak çıkması bir iftihar nişanesidir. Bir kez daha ifade etmeliyim ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemiz ve İzmir'imiz için hizmet etme onurunu bahşeden Rabbimize hamd ediyor, destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

AYDIN'DAN ÇIKAN TEK KADIN VEKİL

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın'ı Ankara'da temsil edecek tek kadın milletvekili olacağını belirterek, "Vakit 'Tamam' Aydın 3 milletvekilimiz ile vatandaşlarımıza kaldığımız yerden hizmet etmeye devam edeceğiz. Aydın'ımızda tek kadın milletvekili olduğumu bir kez daha belirterek hiçbir siyasi parti gözetmeksizin kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini isterim.

Seçimlerin şehrimiz, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

■ METİN BURMALI/İHSAN KARATAŞ/KAZIM YÖRÜKCE/NERMİN UÇTU