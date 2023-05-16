MHP yüzde 10’u aşarak algı oyunlarını boşa çıkardı

ANKET şirketlerinin yüzde 5, 6 oy bandında gösterdiği MHP, resmi olmayan sonuçlara göre vekil sayısını 50'ye yükseltirken, 11 ilde de uzun zaman sonra bir milletvekili çıkardı. Nevşehir'den ise siyasi tarihin ilk kadın milletvekili seçildi. MHP'nin oyu resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 10,08 oldu. Parlamentoda 48 vekille temsil edilen MHP, resmi olmayan sonuçlara göre vekil sayısını 50'ye yükseltti.

Adana, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli, Kırıkkale, Kütahya, Hatay, Sivas, Sakarya, Malatya, Yozgat gibi illerde mevcut milletvekillerini koruyan MHP, 11 ilde uzun zaman sonra yeniden milletvekili çıkardı. Bu iller şöyle: Bolu, Kilis, Niğde, Çankırı, Gümüşhane, Çorum, Isparta, Balıkesir, Elazığ, Giresun, Nevşehir.

BURCU ŞEN