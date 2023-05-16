Soylu: Kaldı 82!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta bir teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek "Kaldı 82" yorumunda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kaldı 82, Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 terörist etkisiz. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!"