Almanya yüzde 65.4 ile ‘Erdoğan’ dedi

Yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da sandıktan Başkan Erdoğan çıktı. Seçmenlerin yüzde 65'den fazlası Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı ise yüzde 32,61 oldu.

EN YAKIN BERLİN'DE

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun birbirine en yakın oy aldığı seçim bölgesi ise başkent Berlin'di. Berlin'de kullanılan oyların yüzde 49,2'sini Erdoğan alırken yüzde 48,8'i ise Kılıçdaroğlu'na çıktı. Milletvekili seçimlerinde oylar Cumhur İttifakı'na gitti. VEKİL TERCİHİ DE AYNI

Milletvekili seçimlerinde de Almanya'daki vatandaşların çoğunluğu tercihini AK Parti'den yana kullandı. AK Parti oyların yüzde 50,44'ünü alırken, MHP'ye yüzde 12,62, Yeniden Refah Partisi'ne ise yüzde 1,11 oy verildi. CHP'nin oy oranı yüzde 19,24, İYİ Parti'nin ise yüzde 2,79 oldu. Yeşil Sol Parti ise yüzde 8,72 oy oranına sahip.

YURT DIŞI SANDIKLARI 20 MAYIS'TA KURULUYOR

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin 2. tura kalmasıyla birlikte, yurt dışındaki oy verme sürecinin başlayacağı tarih belirlendi. Seçim süresince 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta tamamlanacak. Gümrük kapılarında ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek. Yurt dışında oy kullanacaklar için ilk turda kullanılan seçmen adresleri geçerli olacak.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.