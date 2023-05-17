CHP’de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu’nun masayı tokatlaması ne anlama geliyor?

CHP yönetiminin 14 Mayıs seçimlerinde izlediği strateji, uzun yıllar CHP saflarında siyaset yapmış isimlerin tepkisini çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı olan Mustafa Kemal Çiçek, yaptığı açıklamada, izlenilen politikaya yönelik sert ifadelerde bulundu.

KOLTUK MESAJI VERMİŞTİR

Gerçek CHP'lilerin seçilemediğini kaydeden Mustafa Kemal Çiçek, "CHP listelerinden Sadullah Ergin çıktı. Seçilmesi gereken isimler seçilemedi. CHP tabanında büyük tepkiler var. Kimse bu kadar çok sayıda vekil verileceğini beklemiyordu. İsimleri bilinmedik nice kişiler de var. CHP'nin büyük kadrosu değişti. Vekillerin yarısının yüzünü bile görmedim. Kılıçdaroğlu'nun masayı tokatlaması, bu pozu mutfaktan ziyade makamında vermesi koltuk mesajıdır" dedi.





TEPKİ YÜKSELECEK

2. tur seçimleri sonrasında CHP'de ciddi bir hesaplaşma olacağını belirten Çiçek, "Bunu 12 gün daha uzatabilecekler ama sonrasında CHP'den tepkiler daha yüksek sesle gelecektir. Kılıçdaroğlu'na bu defa parti içinden ciddi tepki var. CHP'nin vekil sayısı, DEVA Saadet- Gelecek ve Demokrat Parti'ye verdiğiniz o vekilleri çıkardığınız zaman 2018'in de altına iniyor.

CHP'de birçok isim süreçten rahatsız. CHP'nin anket şirketleriyle ilişkisini ben gündeme getirmiştim. Bu bire bir kötü yönetimin örneğidir. Özgül ağırlıkları yüzde 1 olmayan partiler grup kuruyor Meclis'te. Birçok CHP'li ismi 'Size genel müdürlük vereceğiz, unvan vereceğiz' diyerek listelere almadılar. Gelinen noktada o ihtimal de ortadan kalktı. Aklıselim duranlar bile tepkili" ifadelerini kullandı.

GÜVEN VE İTİBAR KAYBINA UĞRAMIŞTIR

CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan da tepkisini 'istifa' mekanizmasını adres göstererek dile getirdi. Sapan, şu eleştrilerde bulundu:

Kemal Kılıçdaroğlu hem CHP tabanının gözünde hem vatandaşın gözünde itibar ve güven kaybına uğramıştır. Bu seçimin en başarısız lideri hiç kuşku yok ki Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İdeolojik anlamda taban tabana zıt partilere grup kurma olanağı verilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi istifa etmelidir.