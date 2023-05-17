Murat Kurum paylaştı: Söz verdiğimiz gibi 1 yılda evler bitecek

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 şehirden Diyarbakır dışındaki 10'unda vatandaşların tercihi Cumhur İttifakı oldu. Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan paylaşım geldi.

'GÜVENLERİNİ GÖSTERDİLER'

Bakan Kurum, paylaşımında deprem bölgesinde hızla yükselen afet konutlarına yer vererek şu ifadeleri kullandı: "Asrın felaketinin ardından 11 ilimizde, ilk andan itibaren milletimizin yanındaydık. 14 Mayıs'ta da afetzede kardeşlerimiz verdikleri büyük destekle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını, güvenlerini göstermiştir. Allah hepsinden razı olsun. Allah bizi kardeşlerimize mahcup etmesin. Söz verdiğimiz gibi tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız."