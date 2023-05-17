Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum" sözlerine yer verdi.

'BELLİ OLACAK'

Erdoğan paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti... Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Bizler siyasetinin merkezine millî iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız. Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz. Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor. 28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum."

İLK ZİYARET DEPREM İLLERİNE

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki AK Parti Genel Merkezi'nde toplanan MYK toplantısında Türkiye'nin tarihi seçiminin röntgeni çekildi. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, seçimin ikinci tura kalması nedeniyle talimatlarda bulundu. Tarihi fark attıklarını ifade eden Erdoğan'ın, "Tüm teşkilatlar sahada olsun, 28 Mayıs'a kadar durmadan yorulmadan çalışacağız, rehavete kapılmayın" dediği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın ilk il ziyaretlerine de deprem illerinden başlayacağı öğrenildi. Ortak seçim büroları kurulması gündeme geldi. Bu kapsamda 81 ilde Cumhur İttifakı seçim bürolarının kurulması planlanıyor.

KÜLLİYE'DE CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye'de Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle ayrı ayrı olarak bir araya geldi. Başkan Erdoğan sırasıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ayrı ayrı birer görüşme gerçekleştirdi.