Haram ettikleri yardımlar hesaplarına iade ediliyor

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Seçim akşamı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin oy oranının özellikle deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde yüksek olması tepkileri depremzedelere yöneltti. Depremzedelere gönderilen yardımlarını helal etmeyenler olduğu gibi, bazı Kılıçdaroğlu destekçileri ve kendini bilmezler acılar üzerinden siyaset yapmaya kalkarak, 'Beter olun', 'Söylenecek söz yok, gıkınız bile çıkmasın bu saatten sonra', 'Yardımlar haram zıkkım olsun, sizler alçaksınız', 'Ulan Kahramanmaraş, siz nasıl insansınız ya, Allah sizi kahretsin' gibi alçakça paylaşımlar yaptı.

CHP’li Başkan eşinden tepki çeken paylaşım

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Aydın'daki CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer de önce George Orwell'ın olduğu öne sürülen 'Zeki bir insana en büyük işkence, cahillerin tercih ettiği düzende yaşamaktır' paylaşımını yaptı. Dinçer ardından eşinin CHP'li olduğunu unutup, partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden deprem bölgesindeki kastederek, 'Ne diyeyim, Mustafa Kemal Atatürk yanlış milleti kurtarmış" ifadelerini kullandı. Dinçer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

SEÇMENİ SUÇLADILAR

Manisa'da Turgutlu İyi Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş ise seçimde aldıkları kötü sonucun faturasını kendilerine oy vermeyen seçmene kesmek istedi. Ertaş sosyal medya hesabından, "Hiç köyünüze gelmeyen, hiç iş yerinize gelmeyen, yüzünüze bile bakmayan insanları tercih ettiniz. Acaba böyle mi yapmamız gerekiyor? Sadece seçimlere 1 ay kala mı çalışmamız, 1 ay kala mı sahalara inmemiz gerekiyor? Demek ki biz hata yapmışız, özür dileriz" dedi. Kahramanmaraş merkezli büyük depremden etkilenen 11 ilden biri de Osmaniye oldu.

Sosyal medyadan yapılan hakaret ve küfürler sonrası Osmaniye'de oturan depremzede Hüdayi Demirci (32), tepkisini yapılan yardımı iade ederek dile getirdi.

Deprem sonrası açık yer olmadığı için Osmaniye Cumhuriyet Meydanı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım aracından 2 adet su almak zorunda kaldığını aktaran Demirci, "Seçimlerden sonra deprem bölgesinde yaşayan insanlara yapılan eleştiri ve hakaretlerden dolayı kendimi rahatsız hissedip Kılıçdaroğlu'nun banka hesabına 2 adet suyun bedelini yatırdım" dedi.

SEMBOLİK BİR RAKAM

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve gazeteci olan depremzede İlker Apaydın da kendilerine yönelik hakaretlere iadeli cevap verdi.

Paylaşımları yapanların profillerine bakıldığında genel anlamda CHP'li olduklarının anlaşıldığını, bir taraftan da 'Keşke biz de o enkazdan çıkmasaydık da siyasi beklenti içindeki yardımları kabul etmeseydik. Artık bu seviyeye geldi' dediğini söyleyen Apaydın, Kılıçdaroğlu'nun banka hesabına sembolik olarak 100 adet su parası gönderip, dekontun açıklama kısmına 'Asrın felaketinde başa kaktığınız yardım iadesi' notunu düştü.

KAPI DIŞARI ETTİLER

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, illerindeki otellere yerleştirip misafir ettikleri depremzedeleri seçimden hemen sonra hiçbir gerekçe göstermeden kapı dışarı etti. Belediye ayırdıkları ödenek limitinin öngördükleri süreden erken bitmesi nedeni ile böyle bir karar aldıkları belirten bir açıklama yaptı. Yaşananlar sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım depremzedelerin koordineli bir şekilde AFAD'ın konaklama tesislerine nakledileceğini açıkladı. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandalla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi. Bazı CHP'li belediyelerin de deprem sonrası kurdukları çadırları seçimlerden sonra geri topladıkları öne sürüldü.

METİN BURMALI