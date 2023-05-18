İlk kez deniz ürünü coğrafi işaret aldı

Sinop'un binlerce yıllık deniz ve balıkçılık kültürünü yansıtan, önceleri yoksul ailelerin tükettiği ardından restoranlara kadar giren 'Sinop lakerdası' coğrafi işaretle tescillendi ve ilk kez coğrafi işaret alan deniz ürünü olarak tarihe geçti. Karadeniz'de torik veya iri palamudun dilimlenerek hazırlanan 'Sinop lakerdası' coğrafi işaretle tescillendi. Sinop'ta 11. coğrafi işaretli ürün olarak kaydedilen ürün, ayrıca ilk kez coğrafi işaret alan bir deniz ürünü olarak da tarihe geçti. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından başvurusu yapılan ve incelemeleri yaklaşık 2 yıl süren Sinop lakerdasının gelecek günlerde büyük market raflarına da girmesi bekleniyor.

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