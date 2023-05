Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmuyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, yapılan itirazların değerlendirildiğini belirterek, tartışmalara son noktayı koydu.

Yener sürecin şeffaf şekilde işlediğini aktararak şunları söyledi: "YSK tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an be an siyasi partilerle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmektedir. Tüm süreçte siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. Yurtdışı seçmen listesine kayıtlı seçmenlerin yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurtdışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür."