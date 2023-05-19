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Haberler Gündem AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi!

AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi!

AK Partili Savcı Sayan'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmalar yaptığı esnada kalp krizi geçirdiği belirtildi. Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi.

20.05.2023, 01:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023, 01:09

AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi!
AK Partili Savcı Sayan'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmalar yaptığı esnada kalp krizi geçirdiği belirtildi.



Savcı Sayan'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi.


AK PARTİ'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada "Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan kıymetli yol arkadaşımız Savcı Sayan'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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