Başkan Erdoğan’dan CNN International’a flaş açıklamalar

Türkiye 2. Tur seçimlere giderken, tüm dünya yakın takibe devam ediyor. Uluslararası basın, gelişmeleri anbean takip ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan CNN International'a önemli açıklamalarda bulundu. CNN International'dan Becky Anderson'a konuşan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye seçimlerinin ikinci turu ile ilgili kendinden emin olduğunu vurguladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak." ifadelerini kullandı.

"RAKİBİM HER SEÇİMİ KAYBETTİ"

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda konuşan Başkan Erdoğan "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak." ifadelerini kullandı.

"BATI'NIN YAPTIRIMLARININ BİZİM İÇİN BAĞLAYICILIĞI YOKTUR"

Başkan Erdoğan, Türkiye Rusya ilişkilerine dair de açıklamalarda bulundu. Batılı devletlerin yoğun bir şekilde Türkiye'ye "Rusya'ya yaptırım uygulayın" ısrarında bulunduğunu aktaran Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel bir bağı olduğunu ifade etti.

"Bizler Batı'nın yaptığı gibi Rusya'ya yaptırım uygulayacak bir konumda değiliz. Batı'nın yaptırımları bizim için bağlayıcı değildir" açıklamalarında bulunan Erdoğan sözlerine "Biz güçlü bir ülkeyiz ve Rusya ile olumlu ilişkilere sahibiz" şeklinde devam etti.

Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı politikaların dengeli olmadığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Rusya gibi bir ülkeye karşı dengeli bir yaklaşıma ihtiyacınız var ki bu çok daha yerinde bir yaklaşım olurdu" sözlerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜNE VURGU

CNN röportajın tanıtımını yaptığı haberinde Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolünü hatırlattı. Türkiye'nin savaşta çok önemli, kilit bir arabulucu konumunda olduğundan bahsedilirken Tahıl Koridoru Anlaşması da hatırlatıldı. CNN'in haberinde, "Türkiye, milyonlarca ton buğdayın kilidini açan ve küresel bir açlık krizini önleyen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlanmasına öncülük etti" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan röportajında konuyla ilgili "Bu anlaşma Rusya Devlet Başkanı Putin ile sahip olduğumuz ilişkiler sayesinde hayata geçebildi" açıklamasında bulundu. CNN'in haberinde Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki esir değişiminin gerçekleşmesine katkı sağladığına da yer verildi.

"BİR NATO ÜYESİNİN GÜÇLÜ DURUŞU OLMALIDIR"

Başkan Erdoğan röportajda, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'in terör örgütü PKK ile olan bağlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "İsveç hükümeti terör örgütü üyelerinin Stockholm sokaklarında serbestçe dolaşmasına izin verdiği sürece onların NATO üyeliğine olumlu bakamayız. Çünkü bir NATO ülkesi, konu terörle mücadele olduğunda güçlü bir duruşa sahip olmalıdır." İfadelerini kullandı.

"TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN YENİ BİR DENEYİM"

Başkan Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turu için "Bu, Türk demokrasisi için yeni bir deneyimdir. Halkımın önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimlerde güçlü bir demokrasi için sahneye çıkacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Türk halkına seslenen Başkan Erdoğan, "İstikrar ve güven çok önemli. İstikrar arayanlar sandıkta gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

FAİZ KARARI

Başkan Erdoğan faiz oranlarını düşürme kararı ile ilgili, "Faiz oranları ve enflasyonun pozitif yönde ilişkili olduğuna dair bir tezim var. Faizler ne kadar düşerse enflasyon o kadar düşer. Attığımız adımların sonuçlarını gördük." sözlerini kullandı.

MÜLTECİ SORUNU

Başkan Erdoğan, mülteci konusuna ilişkin de değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin, ülkelerine geri gönderilmelerini kolaylaştırmak için Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerinde altyapı ve evler inşa ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Türk STK'ları, Suriye'nin kuzeyindeki mültecilerin anavatanlarına dönebilmeleri için konutlar inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. Bir milyon mülteciyi anavatanlarına dönmeye teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına dair konuşan Başkan Erdoğan, "Putin ile olan dostluğumuz sayesinde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı mücadelemizde yakın işbirliği ve dayanışma gerektiren bir kapı açabileceğimizi düşündük. 900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemiz üzerinde sürekli bir terör tehdidi var. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadeledir. Tek sebep bu." Sözleriyle terörle mücadele konusundaki duruşunun altını bir kez daha çizdi.